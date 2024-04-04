Культура

Спектакль, концерты и выставки: 79-ю годовщину Победы отмечают в Великих Луках

Учреждения культуры в Великих Луках организуют мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры администрации города.

В частности, 8, 10 и 14 мая великолучане и гости города смогут посмотреть документальный спектакль «Рядовой Александр Матросов».

С 3 мая по 1 июня в Великих Луках работает выставка работ участников международного конкурса детского и юношеского творчества «Правда о войне».

6 мая всех желающих приглашают на литературно-музыкальную композицию «Не смолкнет слава тех великих лет», а 7 мая - на концерт «Победный май».

Подробнее узнать об этих и других памятных мероприятиях можно в афише.