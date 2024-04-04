Культура

Выставка в память о погибших во время Великой Отечественной войны земляках открылась в Изборске

Выставка «Победители» открылась в Никольском захабе Изборской крепости накануне Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В центре Изборска находится памятник воинам-изборянам, погибшим в боях за свободу и независимость своей Родины. На каменной плите огромного гранитного валуна выбиты фамилии 59 изборян, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

В память о земляках, отдавших свои жизни за будущее страны, музей-заповедник вновь открыл выставку «Победители», посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, живым и павшим, а также матерям, женам и детям войны, разделившим и вынесшим всю боль и тяжесть военного лихолетья.

Выставочный проект «Победители» был создан в 2010 году и ежегодно дополняется новой информацией о людях, приближавших Победу на поле боя или в тылу. На сегодняшний день выставка «Победители» содержит информацию о более 100 уроженцах Изборска, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и людях, чьи имена неразрывно связаны с Изборском.

«Приглашаем всех изборян и гостей Изборска на открытие выставки. Вместе почтим память всех, кто ценой своих жизней спас Родину от уничтожения и освободил страну от немецко-фашистских захватчиков!» - призвали в музее.

Выставка «Победители» будет работать в Никольском захабе ежедневно до 31 июля. Вход свободный.