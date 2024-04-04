Праздничный концерт «Великая победа - великий народ» подготовили для жителей и гостей Пскова

Праздничный концерт «Великая победа - великий народ» проходит в Городском культурном центре Пскова сегодня, 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН
Собравшихся в зале поприветствовал глава Пскова Борис Елкин. «Дорогие друзья! От всего сердца вас поздравить с этим важнейшим для нашей страны, нашего народа праздником – с Днем Победы. Советский народ совершил беспрецедентные усилия в победе над фашизмом. И мы должны сделать всё, чтобы мы помнили о том героизме, передавали эту память из поколения в поколение. Всех с праздником и мирного неба над головой!» - отметил он.
Перед зрителями выступают творческие коллективы города.
Концерт проходит в рамках акции «Почти память погибших, возложив цветы к вечному огню...»