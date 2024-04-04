Культура

Великолукские артисты записали клип на песню «Ехал я из Берлина». ВИДЕО

К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне творческие коллективы и солисты города Великие Луки записали клип на песню «Ехал я из Берлина» (стихи Л. Ошанина, музыка И. Дунаевского). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В съёмках клипа был задействован паровоз Л-1846, который сейчас находится на территории локомотивного депо в Великих Луках и служит музейным экспонатом.

«А в прошлом он побывал во многих городах Советского Союза, его общий пробег за всё время эксплуатации составляет почти 2,1 миллиона километров!» - добавили в администрации.