Культура

Уникальные фотографии людей, восстанавливавших «Михайловское» после войны, размещены в музейных соцсетях

Виртуальная фотогалерея к празднику Великой Победы открыта сегодня, 9 мая, в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь размещены фотографии сотрудников Государственного Пушкинского заповедника — участников Великой Отечественной войны, на долю которых выпала трудная работа по восстановлению «Пушкинского уголка».

С. С. Гейченко. Фото Ф. И. Овсянникова из фондов «Михайловского».

«Восстановительные работы в Михайловском начали вести ещё до полной победы над врагом, — рассказали в «Михайловском». — И эти работы были кратно сложнее из-за того, что был разорён не только музей, но и всё вокруг, в том числе дома и дороги. Между тем, заповедник требовал приложения больших сил и средств. Нужно было воссоздавать архитектурные и садово-парковые усадебные ансамбли, строить помещения для научной и музейной работы, библиотеки, архива, фондохранилища. Первостепенной задачей было восстановление дома-музея поэта в Михайловском и Святогорского монастыря, где у стен Успенского собора покоится прах Пушкина».

В музее особо подчеркнули, что восстановление мемориальных пушкинских мест на Псковщине стало действительно общим делом: «Военнослужащие Советской Армии разминировали тысячи мин, обезвредили сотни снарядов. Рабочие и строители расчищали парки, зарывали траншеи, подсаживали новые деревья на место погибших, возводили хозяйственные здания. Пушкинисты, архитекторы, реставраторы, художники проводили историко-архивные и библиографические исследования в поисках описаний усадьбы, какой она была в пушкинское время, вели натурное изучение объектов».

В небольшой цифровой экспозиции, созданной к сегодняшнему дню в соцсети, подписчики и гости сообщества могут увидеть, например, уникальный портрет С. С. Гейченко. Первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» на ступеньках его дома запечатлел известный фото- и кинодокументалист Фёдор Овсянников. Есть на виртуальной выставке и редкие снимки Василия Шпинёва. Уроженец деревни Пожито Опочецкого района Псковской области в 1947 году вернулся из армии в родные места, стал научным сотрудником Пушкинского заповедника, заведующим музейными фондами. На протяжение долгого времени Василий Шпинёв был неизменным участником, а впоследствии и руководителем всех этнографических экспедиций, в ходе которых были собраны предметы, ставшие основой экспозиций в «Домике няни», в «Кухне-людской», в «Конторе управляющего» в музее-усадьбе «Михайловское». Вместе с Гейченко он собирал экспонаты и для музеев в Тригорском и Петровском.

На фотографии К. А. Зайцева С. С. Гейченко и В. Я. Шпинёв на лесах дома-музея А. С. Пушкина в Михайловском (осень 1948 года). Из фондов Пушкинского заповедника.

Отметим, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» регулярно создаёт в своих официальных сообществах в социальных сетях виртуальные выставки фондовых предметов: образцов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, исторической и художественной фотографии. Специалисты убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без "посредничества" электронных средств коммуникации».