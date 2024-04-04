Культура

Худрук фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов: Нас невероятно покорила атмосфера Покровской башни

Все три концерта «Музыкальной экспедиции» в Псковской области пройдут в Покровской башне. Об этом главный идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году мы приехали в Покровскую башню, и нас невероятно покорила атмосфера этого места, сколько пришло людей, как они слушали... Мы решили в этом году приехать более расширенным составом и сыграть три концерта, провести всю "Музыкальную экспедицию" в Псковской области в одном месте – в Покровской башне. Мы могли поехать по разным местам, но ушли от концепции фестиваля-путешествия. Приняли решение остановиться в Покровской башне, это уникальное место», – рассказал Борис Андрианов.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Псковском музее-заповеднике 17 мая.

Два величайших шедевра камерной музыки в один вечер откроют программу фестиваля 17 мая в 20.00. Гости услышат «Воспоминания о Флоренции» (П. Чайковский) и Кларнетовый квинтет (И. Брамс). Продолжится программа 18 мая в 20.00 концертом, где прозвучит легендарное «Canto Ostinato» Симеона Тен Хольта.

Завершит программу масштабного фестиваля концерт 19 мая в 17.00, где гости после бессмертной музыки Бетховена (Квартет №14) услышат произведение Джованни Соллима «Spasimo», повествующее о многовековой истории известного собора в Палермо.