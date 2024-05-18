Культура

Премьера занятия-практикума по крестьянскому домоводству пушкинских времён состоится сегодня в «Михайловском»

Премьера нового музейного занятия «Хозяйство водить – не разиня рот ходить» состоится сегодня, 18 мая, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, проведут его в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» в составе Пушкинского заповедника.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Это занятие продолжает цикл музейных программ, призванных рассказать посетителям псковских пушкинских мест о крестьянском быте и, шире, о культуре крестьянской жизни в Святогорье в пушкинские времена. Гостей музея обучат на первый взгляд нехитрой, но на самом деле требующей значительных навыков, силы и смекалки деревенской домашней работе: как достать воду из колодца, как сложить дровяную поленницу, как заготовить овощи на зиму. Горожанам (а в «Михайловское» чаще всего приезжают туристы именно из столиц и больших городов) покажут разные предметы домашней крестьянской утвари: и старинные, вышедшие из обихода вещи, и те, которыми деревенские хозяйки пользуются и по сей день.

Напомним, что сегодня, в рамках акции «Ночь музеев», приуроченной к профессиональному празднику работников музейного сообщества, состоится ещё несколько интересных событий. Так, тут же, в Доме мельника в деревне Бугрово также впервые пройдёт мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала», во время которого гости и жители региона смогут попробовать себя в роли пушкинских ткачих.

Также в афише сегодняшнего дня — спектакль и концерт. Их дадут артисты из Москвы и из Санкт-Петербурга.

Полную программу праздника в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с указанием места и времени проведения той или иной программы, возрастных рекомендаций для её участников и с другой полезной информацией можно найти на официальном сайте музея.