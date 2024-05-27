Культура

Георгий Василевич – молодым поэтам: С Пушкиным жить легче, чем без него!

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) сегодня, 6 июня, начала работу литературная лаборатория под началом главного редактора журнала «Иностранная литература» Александра Ливерганта.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в работе лаборатории принимают участие молодые поэты, студенты Псковского государственного университета, молодые люди из Республики Беларусь – из Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга, уроженцы Северного Кавказа, Кузбасса.

Участников литературной лаборатории приветствовали директор «Михайловского» Георгий Василевич и временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Они выразили надежду, что в дни следующего большого пушкинского юбилея – 250-летия со дня рождения поэта – кто-то из этих ребят непременно приедет сюда же, в Михайловское, уже зрелым и известным мастером русского слова. «Пушкин, если удаётся с ним соприкоснуться, остаётся с человеком навсегда: становится и проводником, и учителем, и другом. Если повезёт, он будет растить вас, расти вместе с вами, и это тоже – удивительное чувство. С Пушкиным жить легче, чем без него!» – напутствовал молодёжь Георгий Василевич.

Открыли работу лаборатории круглым столом «Через 225 лет. Пушкин и мы». Сегодня вечером и завтра молодые поэты будут работать на семинарах и брать мастер-классы от старших и более опытных своих товарищей: Игоря Никольского, Алёны Цениной (оба – Санкт-Петербург), Александра Савицких (Белгород), Ксении Август (Калининград), Василия Нацентова (Воронеж). По итогам этих занятий лучших из них рекомендуют для выступления на Поэтической поляне Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в центральный день праздника, 8 июня.