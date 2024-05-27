Культура

Сергей Безруков и его студенты-актёры выступили в Святогорье в 225-й день рождения Пушкина

Выступлением народного артиста России Сергея Безрукова и студентов его курса во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области завершился первый день LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Пушкинских Горах и музее-заповеднике «Михайловское».

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

Предваряя выступление Сергея Безрукова и его воспитанников, директор «Михайловского» Георгий Василевич, поблагодарил за праздник многочисленных зрителей, заметив, что участниками спектакля справедливо считать людей по обе стороны рампы. Эта же мысль прозвучала и в приветствии министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, которое поступило в музей как раз накануне выступления Сергея Безрукова и его воспитанников. Со словами поздравления министр обратилась и к гостям праздника — равно как к его участникам и организаторам. Характеризуя нынешние Дни Пушкинской Поэзии и русской культуры в Псковской области, Ольга Любимова отметила, что юбилейные торжества дают каждому «…уникальную возможность прикоснуться к вечному, погрузиться в атмосферу праздника, поближе познакомиться с творчеством великого русского поэта и писателя», и напомнила об особой роли, которую в жизни Пушкина сыграла Псковская земля: «Именно здесь, в Пушкинских Горах, он черпал вдохновение и создал множество известных нам произведений».

В музее рассказали, что услышать и увидеть литературно-поэтическую композицию, которую народный артист России и его ученики подготовили специально к нынешнему празднику, собрался чуть ли не весь посёлок. Сцена для московских актёров была поставлена у стен Святогорского монастыря, на центральной площади Пушкинских Гор, которая с недавних пор, по инициативе Государственного музея-заповедника «Михайловское» получила имя Пушкинской площади.

Выступление Сергея Безрукова — частого гостя пушкинского Святогорья — и его учеников публика приняла очень тепло и, памятуя слова Георгия Василевича о двух сторонах рампы, охотно «включалась в предложенные ей обстоятельства»: договаривала известные строки вместе с актёрами, вступала в инициированный с подмостков диалог, etc. В музее напомнили, что в соответствии с общей программой нынешнего четырёхдневного Пушкинского праздника, ВГИКовцы повторят своё выступление ещё и 8 июня, но уже не в посёлке, а на Поэтической поляне музея-заповедника «Михайловское», на исторической сцене.