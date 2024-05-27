Культура

Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»

Несколько тысяч человек стали слушателями литературно-музыкальной композиции «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». При этом, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, многие гости и жители Пушкиногорья прослушали музыкальную часть программы даже дважды, первый раз — во время генеральной репетиции, начавшейся буквально за пару часов до собственно показа: маэстро ничуть не возражал, что «прогон» идёт при массовом скоплении меломанов, и располагаться в «зале» под открытым небом никому не возбранялось.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Литературно-музыкальная композиция Юрия Башмета — это, по сути, спектакль, органично соединивший в себе самый читаемый роман в стихах и самую популярную русскую оперу. Рассказывая журналистам о рождении и воплощении этого замысла, музыкант признался, что слить воедино музыку и стихи оказалось не самой простой задачей, потому что ни Чайковский, ни тем более Пушкин не терпят ни малейшей режиссёрской или исполнительской неточности, требуют абсолютной отдачи и от актёров, и от музыкантов. Со сцены в «Михайловском» фрагменты пушкинского «Евгения Онегина» со сцены читали Константин Хабенский и Ольга Литвинова. По окончании литературно-музыкальной композиции слушатели долго не отпускали чтецов и музыкантов.

Это яркое действо завершило второй день LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в музее-заповеднике «Михайловское».

