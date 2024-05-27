Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
ENERGY кешбэк-игра
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
творог правда и мифы
экзотика агротуризм
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
михайловское 60 тысяч гостей
чипсы из Пскова на ПМЭФ
дело ФАПное
выход есть профилактика суицида
обзор
баня «Гельдт» долгожданное открытие
кадры решают всё
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 07.06.2024 21:230 Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»  07.06.2024 20:400 Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле 07.06.2024 19:400 Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник 07.06.2024 17:510 Встреча с партнерами из Китая прошла в Псковском музее-заповеднике 07.06.2024 16:340 Сергей Степашин заехал в «Михайловское» с частным визитом
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском» 

07.06.2024 21:23|ПсковКомментариев: 0

Несколько тысяч человек стали слушателями литературно-музыкальной композиции «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». При этом, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, многие гости и жители Пушкиногорья прослушали музыкальную часть программы даже дважды, первый раз — во время генеральной репетиции, начавшейся буквально за пару часов до собственно показа: маэстро ничуть не возражал, что «прогон» идёт при массовом скоплении меломанов, и располагаться в «зале» под открытым небом никому не возбранялось.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Литературно-музыкальная композиция Юрия Башмета — это, по сути, спектакль, органично соединивший в себе самый читаемый роман в стихах и самую популярную русскую оперу. Рассказывая журналистам о рождении и воплощении этого замысла, музыкант признался, что слить воедино музыку и стихи оказалось не самой простой задачей, потому что ни Чайковский, ни тем более Пушкин не терпят ни малейшей режиссёрской или исполнительской неточности, требуют абсолютной отдачи и от актёров, и от музыкантов. Со сцены в «Михайловском» фрагменты пушкинского «Евгения Онегина» со сцены читали Константин Хабенский и Ольга Литвинова. По окончании литературно-музыкальной композиции слушатели долго не отпускали чтецов и музыкантов. 

Это яркое действо завершило второй день LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в музее-заповеднике «Михайловское».
 

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 175 человек
07.06.2024, 22:060 Футбольный матч в Великих Луках завершился ничьей 07.06.2024, 22:000 Более 50 великолукских школьников прошли медицинские курсы в колледже 07.06.2024, 21:400 Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве 07.06.2024, 21:270 Псковская область встретила историко-патриотический забег «Как ковалась Победа»
07.06.2024, 21:230 Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»  07.06.2024, 21:200 Нехватка солнечного света ведет к регулярной депрессии - эксперт 07.06.2024, 21:180 Благодарственные письма вручили работникам соцсферы в Пскове 07.06.2024, 21:000 Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области
07.06.2024, 20:470 Мусор горел на улице Советской в Пскове 07.06.2024, 20:400 Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле 07.06.2024, 20:360 Дмитрий Быстров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником 07.06.2024, 20:200 Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России
07.06.2024, 20:080 Новый врач-офтальмолог работает в Себежской районной больнице 07.06.2024, 20:000 Псковский облсовпроф о последствиях отказа в отпуске по графику 07.06.2024, 19:400 Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник 07.06.2024, 19:200 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов
07.06.2024, 19:001 МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил президент России 07.06.2024, 19:000 Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут» 07.06.2024, 18:570 Путин допустил появление в России третьей столицы 07.06.2024, 18:403 Птенцы чайки вылупились на территории перинатального центра в Пскове
07.06.2024, 18:230 Кадровые изменения произошли в органах прокуратуры Псковской области 07.06.2024, 18:200 Спортивный директор чемпионата России по воздухоплаванию прибыл в Великие Луки 07.06.2024, 18:180 «Экопрому» запретили использовать здание на улице Железнодорожной в Пскове для деятельности по обращению с отходами 07.06.2024, 18:000 Псковским школьникам показали бронежилеты и шлемы росгвардейцев
07.06.2024, 17:531 Продолжается асфальтирование участка трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой 07.06.2024, 17:510 Встреча с партнерами из Китая прошла в Псковском музее-заповеднике 07.06.2024, 17:500 Губернатор отметил важнейшую миссию учителей русского языка и литературы по сохранению и передаче культурного наследия будущим поколениям 07.06.2024, 17:490 В Пскове отменят запрет на движение мототранспорта по центральным улицам
07.06.2024, 17:460 Иностранцев наказали за нахождение на границе в Псковской области без документов 07.06.2024, 17:390 Ежегодное Пушкинское шествие проходит в Пскове 07.06.2024, 17:310 Псковский политехнический колледж представил регион на семинаре для специалистов СПО в центре «Смена» 07.06.2024, 17:300 Пандус для спуска инвалидов к воде появится у гребной базы в Пскове
07.06.2024, 17:290 Две женщины в Псковской области попались на незаконной регистрации граждан 07.06.2024, 17:260 Память о пропавшем без вести красноармейце из Куньинского района будет увековечена 07.06.2024, 17:240 Более 150 волонтёров принимают участие в Днях Пушкинской поэзии 07.06.2024, 17:220 Специалисты ЗЭТО представят Псковскую область на форуме «Инженеры будущего»
07.06.2024, 17:210 Ремонт культурно-досугового центра и школы искусств продолжается в Пушкиногорском районе 07.06.2024, 17:190 «Подстрочник»: Новые и старые общественные пространства для летнего отдыха псковичей. ВИДЕО 07.06.2024, 17:180 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 8 июня 07.06.2024, 17:170 Руки растут от сердца: как живут и выступают на сцене глухие актеры
07.06.2024, 17:110 Самую современную в стране роботизированную молочную ферму показали псковичи законодателям Северо-Запада 07.06.2024, 17:030 Большую развлекательную программу готовят к открытию парк-пляжа «Воздух» в Пскове 07.06.2024, 17:010 Более 30 человек обратились в региональную приемную «Единой России» 7 июня 07.06.2024, 16:470 Сергей Вострецов раскритиковал возможность введения шестидневной рабочей недели
07.06.2024, 16:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 июня 07.06.2024, 16:380 Россельхозбанк поддержит Псковскую область в развитии агротуризма 07.06.2024, 16:361 Следствие считает погибшего в ходе СВО генерала Цокова соучастником экс-командующего 58-й армии Попова 07.06.2024, 16:340 Сергей Степашин заехал в «Михайловское» с частным визитом
07.06.2024, 16:320 Сотый показ спектакля «Ионыч» пройдет в Псковском театре драмы 7 июня 07.06.2024, 16:190 Почти 150 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 07.06.2024, 16:100 Вопрос с лыжной базой «Сосенка» в Корытово повис в воздухе — инвестор 07.06.2024, 16:080 Хлор на хлор дает плюс
07.06.2024, 16:080 В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам с 2025 года 07.06.2024, 16:000 Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах 07.06.2024, 15:580 Бизнесмен Денис Быченков: Корытовский лесопарк однозначно будет развиваться 07.06.2024, 15:530 Опубликована электронная версия сборника статей великолукской конференции, посвященной проблемам и перспективам спорта
07.06.2024, 15:480 Несколько тысяч человек вместит новый пляж-парк в Пскове 07.06.2024, 15:330 Первопроходцы: как ТОСы помогают псковичам решать проблемы во дворах и в домах 07.06.2024, 15:300 Движение транспорта вокруг Святогорского монастыря возобновлено 07.06.2024, 15:170 «Управдом»: Кто отвечает за чистоту и порядок в подъезде и во дворе? ВИДЕО
07.06.2024, 15:010 Псковская и Архангельская области договорились укреплять сотрудничество 07.06.2024, 14:470 ПСБ: Малый бизнес может размещать до 500 млн рублей в цифровых финансовых активах 07.06.2024, 14:420 Александр Козловский - о ПМЭФ: Здесь принимаются важные решения 07.06.2024, 14:370 В ВТБ назвали действенный способ определить клиента, который пришел за кредитом из-за мошенников
07.06.2024, 14:250 Начался монтаж пролетов пешеходного моста через реку Пскову 07.06.2024, 14:090 «Прессинг»: Иногда лучше жевать, я не то имел в виду, задним умом. ВИДЕО 07.06.2024, 14:010 Владимир Машков стал директором «Современника» 07.06.2024, 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию
07.06.2024, 13:521 Псковская область, Сбер и РЭО объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами 07.06.2024, 13:430 Митрополит Тихон: Псково-Печерский монастырь - драгоценность Русской православной церкви 07.06.2024, 13:410 Сергей Вострецов предложил европейским и американским коллегам обмениваться культурными проектами, а не ядерными ударами 07.06.2024, 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
07.06.2024, 13:240 Более 20 жилых домов отремонтировали в Печорах 07.06.2024, 13:210 Городской пляж в Пскове официально откроют для купания с 12 июня 07.06.2024, 13:160 Директор «Нового квартала» разъяснил порядок уборки подъездов многоэтажек 07.06.2024, 13:120 В Печорах необходимо развивать гостиничную инфраструктуру, заявил Степашин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru