Культура

Уникальную выставку «Эмоции природы, природа эмоций» в «Михайловском» можно посетить по Пушкинской карте

С уникальным, не имеющим аналогов в Псковской области выставочным проектом «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» школьники и студенты теперь могут познакомиться за государственный счёт. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вход на выставку можно оплатить посредством «Пушкинской карты».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

В музее напомнили, что в том или ином виде в экспозицию включено порядка тысячи фондовых предметов. Небольшую часть из них показывают традиционно, другие — различными мультимедийными способами. Так, например, здесь есть витрина, где посетители могут собрать из красочных пятен «палитру собственного настроения» после посещения той или иной усадьбы. Когда все краски будут выбраны и «одним кликом» отправлены в «цифровой мозг» игровой механики, на витрине появится изображение живописного полотна или графического листа, по тону наиболее близкого с настроением играющего. Автомат отыщет нужную картину среди более чем шестисот изображений.

В другом зале, который называется «Один пейзаж — разное настроение», посетителям предлагают пройти своего рода «лабиринт гиперссылок», когда работы, запечатлевшие одну и ту же локацию, но разные по настроению, сюжету, цветовой гамме, технике, времени создания, стилю, проч., проч., «откомментированы» несколькими цитатами из произведений Пушкина и классической «пейзажной» музыкой.

Среди игровых, но в то же время и познавательных предложений, есть и «ботанический» столик, где гость может «собрать» букет из цветов и трав, растущих в Святогорье. И сразу же узнать, во-первых, что за растение перед ним, и, во-вторых, что бы сообщил его букет особе, живущей в пушкинское время, если б его отправили в качестве «тайного послания». На создание этой выставочной игровой механики авторов экспозиции вдохновила чрезвычайно популярная бальная забава пушкинского времени «язык цветов».

Все эти и многие другие экспозиционные приёмы, представленные в новом проекте, могут послужить великолепным учебным материалом для учащихся специализированных школ искусств, образовательных объединений художественного творчества. Выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» станет замечательным подспорьем для учителей, обучающих детей и подростков литературе, мировой художественной культуре и так далее.

Напомним, что новая экспозиция создана в полном соответствии с указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» и утверждённым распоряжением правительства РФ планом проведения пушкинского юбилея. Развёрнута она в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).