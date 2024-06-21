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Культура

Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский»

26.06.2024 17:11|ПсковКомментариев: 0

Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 17 дней. 

Гости смогут поучаствовать в следующих мастер-классах:

  • «Средневековая кухня»

Какие продукты идут в традиционную средневековую похлебку? Как сделать из средневековой репы блюдо для всей семьи? На площадке «Средневековая кухня» вы узнаете о способах приготовления классических блюд XI–XV вв., способах обработки продуктов и особенных приправах эпохи классического средневековья.

  • «Вязание иглой»

Мастер-класс познакомит с древнейшей текстильной технологией, практически ушедшей из современной цивилизации. На площадке мастер-класса вы сможете попробовать свои силы в вязании иглой, освоите один из стилей, познакомитесь с его характерными особенностями и унесете с собой изделие, связанное своими руками.

  • «Ткачество на бердо»

В ходе мастер-класса вы узнаете о техниках ткачества на бердо, о подручных материалах, используемых в этом занятии, научитесь пользоваться ткацким инвентарем, попробуете изготовить пояс или повязку на голову («очелье») своими руками.

  • «Древнерусская письменность»

На площадке вам расскажут об особенностях древнерусского алфавита, правилах написания букв эпохи князя Довмонта. Также вы сможете попробовать написать письмо своему милому, пока тот отстаивает границы нашего града стольного в боях реконструкторских.

  • «Красильня»

Наши предки в «Красильнях» обрабатывали и расписывали различные ткани. На нашем фестивале вы сможет добавить красок в свою жизнь, посетив средневековую Красильню и узнав секреты этого необычного ремесла.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья. 

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. 

Теги: #Псковский музей-заповедник #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Довмонт Псковский» - 2024 Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский» Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Отчеканить монету сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Площадки для настоящих мужчин откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Клуб исторической реконструкции «Орден» станет партнером фестиваля «Довмонт Псковский» О быте жителей древнего города узнают гости фестиваля «Довмонт Псковский» Организаторы назвали «изюминку» фестиваля «Довмонт Псковский» Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский» Хрустальный меч получит лучший боец-реконструктор на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут»
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