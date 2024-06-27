Культура

Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»

Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 16 дней.

Фото: Псковский музей-заповедник

На площадке «Средневековая кухня» гостям расскажут,

какие продукты идут в традиционную средневековую похлебку, как сделать из средневековой репы блюдо для всей семьи, о способах приготовления классических блюд XI–XV вв., способах обработки продуктов и особенных приправах эпохи классического средневековья.

Также на фестивале будут работать и другие площадки.

«Вязание иглой»

Мастер-класс познакомит с древнейшей текстильной технологией, практически ушедшей из современной цивилизации. На площадке мастер-класса вы сможете попробовать свои силы в вязании иглой, освоите один из стилей, познакомитесь с его характерными особенностями и унесете с собой изделие, связанное своими руками.

«Ткачество на бердо»

В ходе мастер-класса вы узнаете о техниках ткачества на бердо, о подручных материалах, используемых в этом занятии, научитесь пользоваться ткацким инвентарем, попробуете изготовить пояс или повязку на голову («очелье») своими руками.

«Древнерусская письменность»

На площадке вам расскажут об особенностях древнерусского алфавита, правилах написания букв эпохи князя Довмонта. Также вы сможете попробовать написать письмо своему милому, пока тот отстаивает границы нашего града стольного в боях реконструкторских.

«Красильня»

Наши предки в «Красильнях» обрабатывали и расписывали различные ткани. На нашем фестивале вы сможет добавить красок в свою жизнь, посетив средневековую Красильню и узнав секреты этого необычного ремесла.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.