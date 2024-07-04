Культура

От скрипки до волынки: в «Михайловском» завершила работу летняя школа для юных музыкантов

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершила работу летняя творческая школа «Теремок» под эгидой ансамбля «Терем-Квартет», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Участники творческой школы «Теремок» на концерте в Бугрово. Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети

Как рассказала руководитель службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова, в рамках этой творческой школы в музее побывало 90 юных солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Наро-Фоминска, Самары, Великого Новгорода, Кронштадта, Шлиссельбурга. «Это музыканты разного уровня, — отметила Наталья Виноградова. — В эти дни они вместе работали в ансамблях и оркестрах, занимались музыкальной каллиграфией, участвовали в актёрских практиках и даже осваивали новые музыкальные инструменты».

Участники школы, как и планировалось ранее, дали три концерта для жителей и гостей Святогорья.

Программу выступления в «зелёном зале» у мельницы в Бугрово составили по преимуществу из инструментальных и вокально-инструментальных произведений на народные мотивы. «Звучали гусли, скрипка, домра, баян, аккордеон, балалайка, гитара, самые разные духовые инструменты, среди которых была даже волынка!» — рассказала Наталья Виноградова. И добавила, что «…не остались в стороне и взрослые. По традиции каждый концерт школы завершался номером в исполнении коллектива родителей», — а ребят в этой поездке сопровождали сразу пятьдесят мам и пап.

Концерт в музее-усадьбе «Петровское» тоже провели под открытым небом, и он стал настоящим праздником классической музыки. А участниками заключительного гала-концерта в музейном Научно-культурном центре Пушкинского заповедника стали все участники «Теремка».

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» всегда готов поддержать растущие таланты, помочь им найти свою зрительскую и слушательскую аудиторию. В заповеднике регулярно проводят выставки молодых и совсем юных художников, организуют театральные показы для начинающих актёров. Например, совсем недавно в «Михайловском» дали концерт талантливые юных музыкантов — инструменталисты и вокалисты, которых опекает благотворительный фонд музыканта мирового класса Владимира Спивакова.