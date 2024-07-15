Культура

Новоржевскую кинодеревню закроют для посетителей с 1 августа

Новоржевскую кинодеревню закроют для посетителей с 1 августа. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Фото здесь и далее: Анна Тарасова / «ВКонтакте»

Кинодеревней за последние годы воспользовались создатели «Казачка», «Холопа», «Гоголя», «Батальона».

Ранее сообщалось, что многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Казачок-2» начали снимать в Пскове 25 июля.

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«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.