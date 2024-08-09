Ранее не известную застройку XV-XVII веков обнаружили археологи при раскопках в Пскове

Две каменные постройки XV-XVII веков обнаружили археологи при раскопках на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология»
«В августе мы начали археологические раскопки в Пскове на Красноармейской набережной, которые принесли неожиданные результаты. О застройке этого участка не было сведений, однако практически сразу под дерном на месте, где в ХХ веке был обычный сад, в раскопе начали раскрываться две каменные постройки», - рассказали археологи.
В археологии отметили, что уже удалось обнаружить находки, которые датируются более ранними веками.