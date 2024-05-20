Девятый полевой сезон археологического изучения поселения эпохи викингов у деревни Горожане Новосокольнического района пройдет с 23 июля по 17 августа. Уже объявлен набор волонтеров в археологическую экспедицию «Горожане-2024». Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
«Экспедиция работает в режиме полевой археологической школы. Вас ждут раскопки, увлекательные занятия по полевой археологии, экскурсии по ближайшей округи», - рассказали организаторы.
Члены экспедиции проживают в палаточном лагере, предусмотрено полноценное горячее питание, душ и интернет.
Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2024» организуется при поддержке фонда «История Отечества», комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской областной археологической экспедиции, Археологического центра Псковской области.
Анкета для волонтеров доступна по ссылке.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.