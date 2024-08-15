Культура

Уникальный шарф с автографами «Порту» покажут в павильоне Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь»

Презентация города Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь» состоится в Пскове 31 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

На главной сцене выставки выступят творческие коллективы и исполнители из Великих Лук, включая вокальный ансамбль «Традиция», хореографические коллективы «Жемчужина», «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница», театр детской песни «Летний дождь», солисты Роман Зимин, Алина Жолобова, Сергей Капаев.

На малой сцене будут организованны мастер-классы по изготовлению свечей, раскрашиванию аэростатов и наливных яблок, а также будет много развлечений для самых маленьких гостей выставки.

Мастера-керамисты из Великих Лук представят свои работы, а также будут показаны спортивные экспонаты, связанные с выдающимся великолучанином, футбольным тренером Дмитрием Аленичевым. Посетители увидят шарф с автографами футбольного клуба «Порту», в котором Аленичев победил в португальском чемпионате в 2003 году, и мяч с автографами победителей Лиги чемпионов 2004 года, где Аленичев забил победный гол в ворота «Монако».

Смотрите также Дмитрий Аленичев: Пскову нужна команда мастеров

Дмитрий Аленичев - заслуженный мастер спорта России, первый футболист из России, ставший победителем самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов УЕФА (2004). В обоих финалах Аленичев забивал по голу.

Напомним, Дмитрий Аленичев – советский и российский футболист, полузащитник, тренер, заслуженный мастер спорта России родился в городе Великие Луки.