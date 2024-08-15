Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
обзор
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
Легкий пар Женская баня
Урожай 2024
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 29.08.2024 13:010 «Мы вместе, два народа»: выставка «Витебская акварель» открылась в Поганкиных палатах 29.08.2024 12:430 Уникальный шарф с автографами «Порту» покажут в павильоне Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь» 29.08.2024 11:060 Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу 28.08.2024 21:200 Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября 28.08.2024 20:200 Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок»
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 22.08.2024 15:266 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024 11:498 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 23.08.2024 11:526 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 25.08.2024 22:082 Движение на Ольгинском мосту в Пскове затруднено из-за массового ДТП
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Уникальный шарф с автографами «Порту» покажут в павильоне Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь»

29.08.2024 12:43|ПсковКомментариев: 0

Презентация города Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь» состоится в Пскове 31 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

На главной сцене выставки выступят творческие коллективы и исполнители из Великих Лук, включая вокальный ансамбль «Традиция», хореографические коллективы «Жемчужина», «Белые росы», фольклорный ансамбль «Заряница», театр детской песни «Летний дождь», солисты Роман Зимин, Алина Жолобова, Сергей Капаев. 

На малой сцене будут организованны мастер-классы по изготовлению свечей, раскрашиванию аэростатов и наливных яблок, а также будет много развлечений для самых маленьких гостей выставки.

Мастера-керамисты из Великих Лук представят свои работы, а также будут показаны спортивные экспонаты, связанные с выдающимся великолучанином, футбольным тренером Дмитрием Аленичевым. Посетители увидят шарф с автографами футбольного клуба «Порту», в котором Аленичев победил в португальском чемпионате в 2003 году, и мяч с автографами победителей Лиги чемпионов 2004 года, где Аленичев забил победный гол в ворота «Монако».

Дмитрий Аленичев - заслуженный мастер спорта России, первый футболист из России, ставший победителем самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов УЕФА (2004). В обоих финалах Аленичев забивал по голу.

Напомним, Дмитрий Аленичев – советский и российский футболист, полузащитник, тренер, заслуженный мастер спорта России родился в городе Великие Луки. 

Теги: #россия начинается здесь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 106 человек
29.08.2024, 13:250 Худший железнодорожный переезд в Пскове: новый опрос стартовал в «ПЛН Автомир» 29.08.2024, 13:180 Мать и маленький ребенок пострадали в ДТП в Великолукском районе 29.08.2024, 13:061 На экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве 29.08.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября
29.08.2024, 13:010 «Мы вместе, два народа»: выставка «Витебская акварель» открылась в Поганкиных палатах 29.08.2024, 12:430 Уникальный шарф с автографами «Порту» покажут в павильоне Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь» 29.08.2024, 12:290 Великолучанка стала жертвой новой схемы обмана 29.08.2024, 12:240 Горячую воду в 14 многоквартирных домах в Пскове дали с задержкой
29.08.2024, 12:121 Антон Дымов и Армен Мнацаканян проконтролировали работы по догазификации в псковских деревнях 29.08.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о новом театральном сезоне 29.08.2024, 11:470 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псков с рабочим визитом 29.08.2024, 11:410 IX Спартакиада пенсионеров Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
29.08.2024, 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 29.08.2024, 11:310 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Ипподромной в Пскове 29.08.2024, 11:240 Псковичка перевела почти 2,7 миллиона рублей на «безопасный счет» 29.08.2024, 11:060 Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу
29.08.2024, 10:560 Подозреваемого в краже спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках 29.08.2024, 10:520 Склон Святогорского монастыря разрушается в Пушкинских Горах 29.08.2024, 10:460 «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями, партийная система на пороге перемен и снова 1 сентября 29.08.2024, 10:440 Столкновение двух машин с наездом на бордюр произошло на улице Коммунальной в Пскове
29.08.2024, 10:280 Поехали в другой город, или Как начать новую жизнь 29.08.2024, 10:270 В Великих Луках изъята фальшивая пятитысячная купюра 29.08.2024, 10:210 Псковский предприниматель подал в суд из-за срыва поставки смартфонов iPhone 29.08.2024, 10:010 «Беседка»: Что ждет псковичей в новом театральном сезоне?
29.08.2024, 09:520 Короткое замыкание стало причиной пожара в Великих Луках 29.08.2024, 09:450 Треть псковичей согласны на зарплату в конверте — опрос 29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 29.08.2024, 09:292 Самую большую солянку в мире планируют сварить в Финском парке Пскова
29.08.2024, 09:150 Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет 29.08.2024, 09:000 Россия и Ливан работают над прямым авиасообщением 29.08.2024, 08:380 Число интернет-магазинов выросло в России за три года 29.08.2024, 08:200 В России могут упростить выдачу разрешений на экспорт драгметаллов
29.08.2024, 08:000 Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф 29.08.2024, 07:410 Исследование показало рост стоимости букета цветов перед 1 сентября в РФ на 13% 29.08.2024, 07:200 Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы в этом году 29.08.2024, 07:000 Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября
28.08.2024, 22:000 Горнолыжные курорты Северного Кавказа стали популярнее у российских туристов 28.08.2024, 21:401 Учителям и врачам предложили выдавать социальную ипотеку 28.08.2024, 21:200 Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября 28.08.2024, 21:100 Пенсионера в зеленых сандалиях ищут в Великих Луках
28.08.2024, 21:000 Зампрокурора области проверил условия содержания в себежской колонии 28.08.2024, 20:400 Прием псковичей по вопросам взыскания алиментов состоится 29 августа 28.08.2024, 20:401 Газель ушла в кювет вблизи псковской деревни Соловьи. ФОТО 28.08.2024, 20:255 Знание книги «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона будет проверяться на ЕГЭ по литературе в 2025 году
28.08.2024, 20:200 Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок» 28.08.2024, 20:000 В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов 28.08.2024, 19:400 Органный концерт «От Баха до латины» пройдёт в Пскове 31 августа 28.08.2024, 19:200 Псковская делегация приняла участие в детском культурном форуме в Москве
28.08.2024, 19:170 Псковичи пожаловались на качество воды при очистке реки Псковы. ФОТО 28.08.2024, 19:000 Выставка шедевров из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове 28.08.2024, 18:400 МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий 28.08.2024, 18:273 Псковские специалисты проведут ярмарку трудоустройства в Витебской области
28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.08.2024, 17:590 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о готовности школ Псковского района к 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2024, 17:530 68 000 рублей украл пскович из строительного вагончика 28.08.2024, 17:510 До +28 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 29 августа
28.08.2024, 17:501 В Великих Луках откроется отделение реабилитации для пациентов с нарушениями нервной системы 28.08.2024, 17:470 Мошенники выманили более 2 миллионов рублей у псковского пенсионера 28.08.2024, 17:430 Волонтеры профсоюзов подарили праздник детям из Островского района 28.08.2024, 17:410 Пропавшего в Пушкиногорском районе молодого человека нашли живым
28.08.2024, 17:410 В ЦИК обсудят варианты доступа к порталу видеонаблюдения 28.08.2024, 17:400 За полгода Псковскую область посетили 260 тысяч туристов 28.08.2024, 17:380 Пенсионер на серебристом автомобиле Mersrdes пропал в Печорском округе 28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери
28.08.2024, 17:350 В России предприятия стали чаще трудоустраивать людей без опыта работы 28.08.2024, 17:340 Партию судака из Казахстана не пропустили через границу в Псковской области 28.08.2024, 17:260 Псковский кремль закроют для посетителей вечером 29 августа 28.08.2024, 17:210 Футбольная команда «Псков» уступила «Тосно» в чемпионате СЗФО
28.08.2024, 17:200 Более 13 тысяч паломников посетили Псковскую область в 2023 году 28.08.2024, 17:110 Псковская область и Белоруссия договорились наращивать товарооборот 28.08.2024, 17:061 Депутат городской Думы вручил многодетным семьям из Пскова подарки к учебному году 28.08.2024, 17:031 Губернаторский симфонический оркестр выступит на выставке «Россия начинается здесь»
28.08.2024, 16:410 90 тысяч рублей штрафа назначили псковичу за дискредитацию Вооруженных сил РФ 28.08.2024, 16:400 «Дневной дозор»: Как решить проблему лифтов в многоквартирных домах? 28.08.2024, 16:302 Мигранты устроили массовую драку в Калужской области 28.08.2024, 16:240 Пострадавшей от мошенников пенсионерке из Пушкиногорского района вернут деньги с процентами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru