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Культура

Замдиректора Института истории материальной культуры РАН: Раскоп на улице Кузнецкой в Пскове уникальный с исторической точки зрения

29.08.2024 17:23|ПсковКомментариев: 0

С исторической точки зрения раскоп на улице Кузнецкой в Пскове уникальный, так как это производственный участок, люди на нем не жили, сообщила Псковской Ленте Новостей директор Центра спасательной археологии, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

«Мы ведем здесь раскопки, потому что так положено по закону. На любом участке хозяйственного освоения, в случае наличия на нем объектов культурного наследия необходимо провести раскопки. Это следует из федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия». С исторической точки зрения - да, раскоп уникальный. Это производственный участок, люди на нем не жили. На таких участках можно узнать много нового о производстве, как оно происходило, и о видах деятельности псковичей того времени», - отметила Наталья Соловьева.

Она подчеркнула, что особый интерес представляют обнаруженные изделия из металла. «В плане изучения производства тех времен они очень полезны, чтобы понять, как обрабатывали металл», - сказала эксперт.

По ее словам, на месте раскопок было найдено множество объектов обихода, ювелирные изделия и монеты Ливонского ордена.

«По находкам - стандартный набор. Есть такое расхожее любимое выражение: счастье археолога - помойка, - пошутила Наталья Соловьева. - Впечатлили, конечно же, монеты, каменные материалы и изделия из кремния, которые отдельно подлежат изучению».

Как отметила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, изученные находки пойдут в археологические коллекции, а материал в научные статьи, которые позволят закрыть очередную интересную страницу истории древнего Пскова.

Наталья Соловьева напомнила, что на площадке работают две группы археологов: из Псковского археологического центра и Института истории материальной культуры РАН, и отметила важность сотрудничества.

«Наша команда работает по всей стране и всегда в содружестве с местными специалистами. Так и здесь, мы решили пригласить псковских коллег. Нам интересно посмотреть их методы работы, предложить нашу методику, найти какое-то единое мнение. У наших специалистов гораздо больший опыт именно в спасательной археологии, местные ребята лучше знают слой, поэтому это взаимодействие очень полезно», - подытожила археолог.

 

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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