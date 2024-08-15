Культура

Сотрудничество с Белоруссией активно развивается на всех уровнях — Михаил Ведерников

Сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь активно развивается на всех уровнях. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Наше сотрудничество динамично развивается и на межрегиональном, и на государственном уровне. Мы прошли все промышленные площадки, на каждой мы слышали, что идет взаимодействие, сегодня в Пскове очень много руководителей предприятий приходило, и мы слышали от них абсолютно реальные цифры», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что предприятия Псковской и Витебской областей активно взаимодействуют друг с другом.

«Это позволяет друг друга поддержать и дать импульс развития промышленности, также поддерживает импортозамещение и промышленную кооперацию, а это наша общая задача», — добавил губернатор.