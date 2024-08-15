Археологи обнаружили два костяных креста в Пскове на Красноармейской набережной

Во время раскопок на Красноармейской набережной в Пскове археологи обнаружили два костяных креста. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
Эта находка добавляется к коллекции из примерно 10 подобных крестов, найденных в культурном слое.
Оба креста были найдены в заполнениях построек, датируемых второй половиной XV — XVI веками.
Особо ценной и красивой находкой является резной крестик. Мастер с любовью подошел к своей работе, и у него получилось настоящее произведение искусства, заметили археологи.
На последней фотографии совмещены крест и заготовка изделия из кости. Кость крупного рогатого скота - сырье, из которого мастер вырезал свою работу.