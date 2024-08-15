Культура

Сергей Салмин рассказал, как археологи нашли под псковским театром 60 тысяч коровьих челюстей

Более 60 тысяч коровьих челюстей однажды нашли при раскопках около Псковского театра драмы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

«Город ест огромное количество всего. 40 тысяч человек поглощают коров, хлеб, крупу десятками тонн. Когда копали под зданием театра, под настилом дороги обнаружилось более 60 тысяч коровьих челюстей. Их же всех съели», - поделился Сергей Салмин.

Он отметил, что такое количество останков животных было сосредоточено на маленьком участке раскопа.