Фрагменты прибалтийско-финского костюма удалось найти на раскопе в Выбутах

Фрагменты прибалтийско-финского костюма нашли археологи на раскопе в Выбутах в Псковском районе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Кристина Косовец.
«Выбуты находились на сухопутной дороге, соединяющей запад и дорогу на Псков. Выбуты - это место, где можно наиболее близко к Пскову форсировать Великую через броды», - пояснила научный сотрудник.
Находили также кресты, удалось найти целое лезвие косы, фрагменты удил, шпоры.
Сейчас археологи находятся в стадии обработки находок. «Будем потихоньку знакомить с новыми материалами», - добавила Кристина Косовец.