Культура

Псковский губернатор показал трейлер частично снятого в регионе фильма «Красный шелк»

Трейлер детективного художественного фильма «Красный шелк» (12+), съёмки которого проходили, в том числе, и в Псковской области, опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это российско-китайский проект большого друга нашего региона продюсера Вадима Быркина. У нас были сняты сцены на природе – наши зимние леса можно увидеть на 00:24. Желаю всем приятного просмотра! Уверен, что список картин с нашими красотами будет расти и дальше, а с ним и узнаваемость Псковской земли. Всё необходимое для этого делаем!» - написал Михаил Ведерников.

Напомним, в центре сюжета — 1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подготовке к шестому съезду компартии КНР, который в 1928 году проходил недалеко от Москвы. Главные роли в картине исполняют Милош Бикович («Холоп», «Балканский рубеж») и Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»). Их партнерами на площадке станут Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников и др. К работе над кинолентой привлечены и китайские актеры.

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Ранее в Псковской области проходили съемки другой картины Вадима Быркина - фильма «Плакать нельзя» (18+). Он собрал 23 награды на 18 российских и международных кинофестивалях.