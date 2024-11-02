Культура

Пенсионеры 6 ноября могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 6 ноября, в первую среду месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

Среди них – пенсионеры, лица, не достигшие восемнадцати лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, а также воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

Псковичи могут посетить выставку «Судьба на гравюре», которая заканчивает свою работу уже 8 ноября.

Также гостям советуют обратить внимание на временные выставки «Образу Твоему поклоняемся…», «С любовью из Изборска» и «Изборская синематека», которые работают в доме купца Белянина.

Посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.