Культура

Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской

Проект «Разговоры о важных» презентуют в Мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в день 175-летия со дня рождения математика. Презентация пройдет в парадном зале главного усадебного дома 15 января в 14:00.

Авторы программы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

В ходе презентации участники познакомятся с первым выпуском, посвященным первой женщине профессору математики Софье Ковалевской.

Вход по пригласительным билетам и предварительной записи. Справки по телефону: 8 (81153)29-523.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.