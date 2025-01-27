Культура

Афанасий Ордин-Нащокин — первый до Петра. Разговоры о важных. ВИДЕО

Основатель первого в стране банка, зачинатель флота и почтового дела в его современном виде, создатель таможни, талантливый дипломат, «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя». Уроженец Псковской области, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин сделал головокружительную карьеру при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. И во многом подготовил почву для великих преобразований первого русского императора. Сегодня он стал героем видео «ПЛН-ТВ» в очередной серии проекта «Разговоры о важных», где мы рассказываем о выдающихся псковичах, внесших созидательным трудом вклад в развитие России.

В рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

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Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.