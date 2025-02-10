Культура

От слова «память»

Десятки прославленных псковичей не заслужили памятников от потомков. Такое ощущение складывается, если погулять по Пскову. Беда не только в том, что местные жители теряют историческую память - самым прямым образом эта «забывчивость» сказывается на сфере туризма. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера с тоской оглянулась вокруг, а потом узнала, как продвигается установка памятника Довмонту и поговорила с теми, кому памятников не хватает по долгу «службы Пскову».

Без места

Псков совершенно пуст. Мы в медиахолдинге «Гражданская пресса», частью которого является Псковская Лента Новостей, поняли это при работе над проектами, поддержанными Президентским фондом культурных инициатив. Создаем два цикла видеофильмов, радиопрограмм и публицистических статей, посвященных выдающимся псковичам. Один, «Разговоры о важных», посвящен созидателям, внесшим своим трудом большой вклад в развитие страны. Другой, «Гении земли псковской» - о тех, кто расширял культурное пространство. И вот с чем мы столкнулись. Когда при написании статьи переходишь к наследию, понимаешь, что память твоего героя толком не увековечена. Начинаешь снимать, а визуального ряда в современном Пскове нет. Добро бы это была только наша проблема, журналисты - люди привычные выкручиваться из самых заковыристых ситуаций. Однако представляется, что этот колоссальный пробел больно бьет по сфере туризма, которая у нас - один из флагманов экономики и которая недополучает денег из-за того, что туристы недополучают информации.

Памятник Сергею Кирову на Октябрьском проспекте Пскова — в Советском Союзе хорошо понимали значимость монументальной пропаганды и использовали ее для продвижения наследия важных государству персон. Фото из архива редакции.

Давно известно, что большинство туристов, приезжающих в Псков, — путешественники выходного дня. Приезжают на день или с одной ночевкой, осматривают «золотое трио»: Псков, Печоры с Изборском, Пушкинские Горы. Перед сферой туризма уже много лет остро стоит вопрос о том, как задержать приехавших подольше и показать им побольше.

Один только пример. Скажите на милость, откуда приехавший в Псков узнает, что из наших краев добрался до столичных вершин Афанасий Ордин-Нащокин, великий устроитель государства, зачинатель почтового, банковского и таможенного дела? Ниоткуда! Ниоткуда турист сам об этом не узнает. В Пскове не поставили этому человеку ни официозного бюста, ни величественного монумента, ни забавной скульптуры в виде боярской шапки. Рядом с этим «ничего» не были сделаны сотни снимков для соцсетей, которые могли бы привлечь в Псков новых гостей.

Бюсты Ордина-Нащокина можно встретить на базе Банка России «Кривск» в Печорском районе, в Опочке, в Крипецком монастыре. Есть один и в Пскове — в Никольском храме в Любятово. Будем честны: многие ли псковичи знают, где стоит этот храм? Сколько туристов в год его посещают? Человек десять, в лучшем случае. А в историческом центре Пскова ничто даже не намекает о жизни и трудах замечательного государственного деятеля.

Памятник — от слова «память». Если не поливать собственные корни, то на ветвях ничего путного не вырастет.

Кажется, единственные на свете, кому не все равно на наследие псковичей — члены Российского военно-исторического общества. Если что и появляется, то усилиями этой организации. Например, памятник Александру Невскому в Самолве, на открытие которого в 2021 году прилетал президент России Владимир Путин.

Памятник Александру Невскому и дружине в Самолве. Фото Вадима Боченкова.

Или памятник героям Первой мировой в сквере между вокзалами. Есть и еще один солдат с винтовкой на набережной — отдадим должное Псковскому музею-заповеднику. Председатель РВИО Владимир Мединский также предлагал поставить в Пскове Аллею правителей России авторства Зураба Цретели. Место выбрали у парка «Россия — моя история» в бывшем «Интуристе». Но здание так и не достроили, его судьба в тумане, про Аллею уже и не вспоминают. Не будем вдаваться в споры о художественной составляющей проекта, просто сам факт — «не шмогли».

Сейчас ведется работа по установке памятника княгине Ольге у площади перед аэропортом авторства Виталия Шанова, чьим трудам принадлежит памятник в Самолве. Да, памятник уже третий на город, плюсом к церетелевской фигуре у гостиницы «Рижской» и клыковской княгине в Детском парке. Зато прилетающие в Псков сразу поймут, где оказались — в «Ольгином граде». Хотя бы с продвижением наследия княгини Ольги мы достойно справляемся.

Макет будущего памятника Ольге у аэропорта. Фото из соцсетей главы Пскова Бориса Елкина.

Но не Ольгой единой. А что там с памятником Довмонту? Про его необходимость для города говорится уже десятки лет. Был даже проект реконструкции площади Ленина с таким монументом в центре. Последнюю на сегодняшний день попытку «одовмонтить» Псков предпринял в 2021 году скульптор Андрей Мартьянов, мы тогда подробно рассказывали о его проекте. На следующий год идея прошла через публичные слушания, с наступлением очередного года памятник «примерили» по месту предполагаемой установки. В прошлом году концепцию утвердили на Градостроительном совете. Правда, после этого глава Пскова Борис Елкин предупредил, что место установки будет «обсуждаться отдельно». То есть на Золотой набережной, как предполагалось изначально, Довмонт не встанет. Отходя немного в сторону, хочется отметить гибельность этой локации. Почтовики пытались приладить туда Ордина-Нащокина, но все заглохло, потом памятник героям Первой мировой не сумели установить на берегу Псковы, отправив к вокзалам, теперь вот Довмонт. Даже интересно, какому историческому персонажу в итоге удастся победить злого гения места.

Макет памятника Довмонту авторства Андрея Мартьянова.

Возвращаемся к Довмонту. Мы связались со скульптором Андреем Мартьяновым. Тот уже приступил к изготовлению бронзовой фигуры, но о времени ее установки сказать ничего конкретного не может — сам не знает.

«Градсовет прошли — это состоявшийся факт. Концепция утверждена единогласным голосованием множества уважаемых людей, - говорит скульптор. - Вопрос не в финансировании, он был решен изначально, в Пскове существуют люди, которые поддерживают эту инициативу. После выхода на площадку, нам пояснили, что установка в этом месте невозможна. Предложили сдвинуть в сторону, рассматривается несколько вариантов. Возможно, потребуются археологические раскопки, и когда все случится, сложно прогнозировать. Находимся в диалоге».

Представь себе

Экскурсовод — главный человек для туриста, его проводник по городу. В арсенале гидов есть прием зрительной реконструкции. Экскурсантам предлагают мысленно представить, например, здание в его первоначальном или будущем виде. «Было то-то, станет так-то». Псковские экскурсоводы этим приемом владеют в совершенстве. Слишком многое невозможно показать — только попросить представить. И слишком о многих приходится рассказывать, а не показывать. Так, экскурсовод Ольга Зыкунова про Ордина-Нащокина детям рассказывает у верстового столба рядом с главпочтамтом. Она считает, что памятник этому выдающемуся псковичу более чем уместно смотрелся бы где-то неподалеку от Октябрьской площади или неподалеку Кремля с его Приказными палатами, где работал Ордин-Нащокин в псковский период своей деятельности.

За последние годы туристы выучили, где начинается Россия, но до сих пор нет ясности в ответе на вопрос, с кого же она начинается. Фото из архива редакции.

Также Ольга Зыкунова напоминает про отсутствие в городе следов двух «чудо-богатырей», возрождавших Псков в послевоенные годы — Всеволода Петровича Смирнова и Юрия Павловича Спегальского. Остались выполненные ими объекты, но сами они словно растворились в истории.

«Люди, безусловно, достойные и важные для Пскова, - акцентирует она. - Жить в голоде, холоде, землянках и так жертвовать собой, чтоб у нас осталась эта возможность: хоть чуточку представлять старинный Псков. А ещё и колоритные какие они оба, богатыри русские, красавцы получились бы!»

И, конечно, сокрушается из-за отсутствия в городе памятника князю Довмонту. Это же имя первым называет ее коллега Радмилла Ковалева:

«У меня два любимых героя: князь Довмонт и первооткрыватель клещевого энцефалита Лев Зильбер. О Зильбере хотя бы табличка на первой школе напоминает, а памятник Довмонту только обсуждается уже лет двадцать. Ещё интересная личность – Глеб Травин, обогнувший на своем велосипеде границу Советского Союза. Хотя бы велосипед Глеба изобразили, ведь он настоящий тревел-блогер и пример для молодёжи».

Бюст ядерного физика Исаака Кикоина появился в Пскове в советское время, так как он – дважды Герой Социалистического Труда. Вопрос с увековечиванием памяти других прославленных выпускников школы №1 все еще решен только с помощью мемориальных досок на фасаде учебного заведения. Фото из архива редакции.

Если послушать специалистов в сфере туризма, можно услышать много неочевидных имен, не приходящих на ум сразу же, но не менее достойных увековечивания. У экскурсовода Дмитрия Беляева есть целый список тех, о ком в Пскове не достает монументальной информации. В этом списке есть зодчие, создававшие облик средневекового Пскова: Кирилл, строитель предыдущего Троицкого собора и создатель ансамбля Довмонтова города, мастера в деле крепостного строительства итальянцы Иоанн Фрязин и Петр Малый. Писатели Маргарита Ямщикова (Ал. Алтаев) и Виктор Муйжель (Пскович Темнобородый). Предприниматель начала XX века Георг Викингейзер, чьими стараниями в Псков пришли водопровод, телефонная связь, трамваи. Псковские стрельцы и бойцы Талабского полка. Князья, не только Довмонт-Тимофей и Всеволод-Гавриил, но и Андрей Ольгердович, возглавивший отряд псковичей на Куликовом поле. Купец Поганкин. Декабрист Михаил Назимов. Петр Витгенштейн, отодвинувший от Пскова наполеоновскую угрозу. Командор Николай Резанов, ставший героем рок-оперы «"Юнонна" и "Авось"».

И целая плеяда деятелей, связанных с церковью: юродивый Никола Салос, погибший от рук рыцарей Иоасаф Снетогорский и сонм основателей наших древних монастырей, один из первых псковских историков митрополит Евгений Болховитинов, патриарх Тихон. Продвинуть Псков могли бы имена тех, кто когда-то здесь бывал, а сегодня известен каждому. Например, Софья Палеолог, византийская бабка Ивана Грозного, прибывшая на Русь через Псков. Или Айседора Дункан и Федор Шаляпин, выступавшие на сцене местного театра. Для многих из них в Пскове не нашлось даже места под мемориальную доску.

Пока что псковичи сами создают новые арт-объекты на городских улицах, как умеют. Фото из архива редакции.

Все это пробелы на туристической карте. Никто не говорит, что город нужно превращать в кладбище бронзовых истуканов. Нет. К делу можно и нужно подходить тоньше и разумнее. Там мемориальную доску, тут милую фигурку, здесь настоящий памятник. В первую очередь, нужно поговорить со специалистами. Комплексно подойти к вопросу сохранения исторической памяти, которая, как известно, является одной из традиционных ценностей народов России, что закреплено в соответствующем указе президента. Настоящая публикация — не камень в чей-то конкретный огород, а констатация факта. Вот так у нас сложилось. Вот над этим нам бы поработать. Правда?

Юлия Магера