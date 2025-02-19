Культура

Монохромную цветовую гамму рекомендовали использовать для муралов на опорах мостов в Пскове

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области рекомендовал использовать монохромную цветовую гамму для изображений исторических деятелей, причисленных к лику святых, на опорах мостов в Пскове. Об этом сообщили в комитете, отвечая на запрос Псковской Ленты Новостей.

В сентябре 2024 года в комитет поступил запрос от комитета по молодежной политике Псковской области по вопросу согласования проектов эскизов по нанесению муралов на опоры Ольгинского моста и моста 50-летия Октября. Как отметили специалисты, в границах территорий исторического поселения и зон охраны объектов культурного наследия, где располагаются указанные мосты, не содержится прямого запрета на размещение муралов.

При этом комитет в ответ на обращение комитета по молодежной политике Псковской области предложил рассмотреть альтернативные варианты сюжетов с участием указанных заинтересованных сторон. Специалисты пояснили, что размещение на опорах мостов изображений исторических деятелей, причисленных к ликам святых, без учета мнения Псковской епархии Русской православной церкви и управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области, может вызвать «общественный резонанс и отрицательную реакцию со стороны определенной части населения».

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«Во избежание диссонансного влияния на объекты культурного наследия, признанные особо ценными, комитет рекомендовал использовать в изображениях монохромную цветовую гамму», - добавили в комитете.