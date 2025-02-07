Общество

Фотофакт: Новый мурал с Довмонтом появился под мостом имени 50-летия Октября в Пскове

Мурал с князем Довмонтом завершают рисовать на опоре моста имени 50-летия Октября в Пскове, сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Иванов / «Жесть по-псковски»

«Прогуливаясь по набережной, стал свидетелем, как докрашивают второй мурал под мостом имени 50-летия Октября, буквально последние штрихи. Наш прекрасный, древний град стал ещё чуточку прекраснее, с чем нас всех и поздравляю!» - отметил очевидец.

Напомним, Довмонт, в крещении Тимофей, (умер в 1299 году) – псковский князь, правивший в городе 33 года (1266-1299). Выдающийся полководец, защитник Пскова. Причислен к лику святых Русской православной церкви. В 1299 году в последний раз защищал Псков от ливонских рыцарей, разбил их войско под Псковом и через два с половиной месяца скончался. Был похоронен в Троицком соборе Пскова.

Ранее на опоре моста нарисовали граффити, где изображена битва за Псков 1299 года и князь Довмонт.

Также новые мурали появились на опорах Ольгинского моста, там изображена княгиня Ольга и ее внук Владимир.