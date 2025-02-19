Наталия Дубровская: Выставочный проект «Крепость» посвящен всем защитникам Отечества

Выставочный проект «Крепость» посвящен всем защитникам Отечества, рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская об экспозиции, которая открылась сегодня, 20 февраля, в выставочном зале музея.
Наталия Дубровская напомнила, что 2025 год президент объявил Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам директора музея-заповедника, на выставке представлено «очень много талантливых молодых художников из Петербурга и Москвы, выпускников Академии художеств, Академии Глазунова и классика — работы, которые представлены партнерами по проекту: Витебским областным краеведческим музеем и Белгородской художественной галерей».
Отметим, что на выставке «Крепость», посвященной 80-летию Победы, представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова, а также картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.
Выставочный проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и славянского форума искусств «Золотой Витязь».