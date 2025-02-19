Культура

Мультимедийное шоу показали псковичам на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь». ВИДЕО

Мультимедийное шоу показали на фасаде историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева в Пскове 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В просмотре ролика приняли участие представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, библиотекари, представители подрядчика, занимавшегося реконструкцией здания, местные жители.

Напомним, библиотеку торжественно открыли в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.