Культура

Более 6 тысяч книг входят в фонд библиотеки имени Василева в Пскове

Фонд историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове составляет порядка 6 тысяч книг, сообщила директор Централизованной библиотечной системы города Галина Большакова во время торжественного открытия обновленного пространства библиотеки 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Раньше библиотека занимала всего 270 квадратных метров, сейчас мы уже перевезли практически все книги. Единственное, что коллектив нашей библиотеки всего пять человек, думаю, в этом пространстве пять человек с работой не справятся», - поделилась директор.

Галина Большакова отметила, что библиотечный фонд составляет более 60 тысяч экземпляров. «Фонд переехал, в него входит порядка 60 тысяч экземпляров, что составляет более 6 тысяч книг», - сказала она.

Напомним, библиотеку торжественно открыли сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

Библиотека основана в 1946 году, изначально располагалась по адресу: город Псков, улица Советская, 25, квартира № 6, затем располагалась в помещении первого этажа здания многоквартирного дома № 19а по Октябрьскому проспекту. К 50-летию со дня основания библиотеке присвоено имя в честь краеведа, почетного гражданина Пскова Ивана Василёва (1836–1901). С 1977 года библиотека стала филиалом МАУК «Централизованной библиотечной системы» Пскова.

Библиотечный фонд историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василева на текущий момент составляет 61133 экземпляра. В библиотеке собран (и продолжает пополняться) фонд редких книг - книги с автографами известных краеведов, историков, писателей, общественных деятелей, музейных работников, духовных лиц.

После обращения в адрес президента жителя города Пскова было принято решение о расширении площадей под библиотеку. В целях расширения площадей историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василёва правительством Псковской области совместно с администрацией города Пскова было принято решение о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на реконструкцию и техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделено 450,72 млн рублей.