«Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек… ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию познавательного проекта радио «ПЛН FM» (102.6 FM) «Занимательная археология», очередной выпуск вышел 2 апреля.
Где жители Пскова X-XI века хоронили своих умерших? Почему Пскову повезло по сравнению с другими древнерусскими городами? «Где в городе не копнешь – на кладбище наткнешься…» Неужели это правда?
«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.