Культура

Для нас самое важное — человек культуры: о чём говорили в Пскове на встрече библиотекарей

Доктор теологии, заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы Мигель Паласио выступил модератором встречи-дискуссии «Библиотека на стыке миров», прошедшей в Пскове в преддверии форума «Русский Запад» 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мигель Паласио рассказал о значении межкультурного взаимодействия. Особое внимание спикер уделил фигурам двух директоров библиотеки — её основателя Маргариты Рудомино и Екатерины Гениевой, руководившей Библиотекой иностранной литературы более 20 лет. По словам Паласио, именно они заложили и развили модель открытой «человекоцентричной» библиотеки, где «формируется атмосфера общения и встречи людей».

«Для нас самое важное — это человек культуры, — отметил он. — Библиотека старается формировать и воспитывать именно такого человека — мыслящего, способного открывать новые миры, но сохраняющего фундаментальные духовно-нравственные ценности российской культуры».

Он добавил, что Россия — страна женского рода, и в этом — отражение её культурного кода, нежности и силы, присущих женщинам, в том числе выдающимся библиотечным лидерам.

По его словам, библиотека продолжит выполнять миссию платформы для культурного диалога, сохраняющей книжное наследие и развивающей связи между людьми вне зависимости от политических и экономических обстоятельств.

Напомним, встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров», организованная совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, прошла 10 апреля в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова.