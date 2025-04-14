Культура

Владимир Брадис – таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста. «Разговоры о важных». ВИДЕО

Сменяются учебники и целые программы, но «Четырехзначные математические таблицы» — константа ученической жизни для разных поколений отечественных школьников и настоящий бестселлер книжного рынка. Их автор Владимир Брадис, конечно, и сам когда-то был школьником. Учился он в Псковской мужской гимназии, где сформировалась и его страсть к науке, и гражданская позиция, из-за которой еще до получения аттестата он угодил в сибирскую ссылку.

Ученый стал героем очередного выпуска проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших большой вклад в развитие страны. Сегодня история от «ПЛН-ТВ» про «царские» яблоки, семью педагогов с домработницей и няней, важность благонадежности и верность своим убеждениям.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.