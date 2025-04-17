Культура

Три полотна подарил «Михайловскому» художник из Новгорода

Известный живописец из Великого Новгорода Юрий Ерышев подарил три полотна Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, щедрый дар мастер сделал сегодня, на открытии выставки «Гений Пушкина всегда со мной», развёрнутой в музее к его 75-летию. художника из Великого Новгорода.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации «Михайловского», на открытие новой экспозиции, развёрнутой в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), пришли и приехали многочисленные любители изобразительного искусства из Пушкинских Гор и Пскова. Поддержать коллегу из Великого Новгорода прибыли художник Булат Яманов, также давний друг «Михайловского», и несколько воспитанников художественной «Студии на Красной» при новгородском университете, где Юрий Ерышев преподаёт уже почти сорок лет. На вернисаже побывали и участники научно-практических чтений «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» — напомним, что эта конференция также открылась в Пушкинском заповеднике сегодня, 18 апреля.

Картины, которые мастер передал в фонды музея-заповедника «Михайловское» — из числе недавних его работ. Это портрет поэта («Пушкин на берегу озера Кучане», 2024), пейзаж, написанный в мемориальной усадьбе «Михайловское» («Солнечные пятна на деревьях», 2020) и вид старинного городища («Савкина горка. Краски осени», 2019).

Юрий Ерышев. Пушкин на берегу озера Кучане» (2024).

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» уточнили, что новая выставка «Юрий Ерышев. «Гений Пушкина всегда со мной», подготовленная к 75-летию художника, будет открыта для посетителей в течение двух месяцев, вплоть до 18 июня. Таким образом, познакомиться с ней при желании смогут многочисленные гости и участники LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры).