Культура

Псковский музейщик на чтениях в «Михайловском»: Возможно, Пушкин готовился к комментированному переводу «Слова о полку Игореве»

Подробная информация о большом числе неизданных рукописей выдающегося псковского археографа и исследователя культуры Леонида Творогова была предоставлена сегодня, 18 апреля, участникам и слушателям научно-практических чтений «...Роюсь в старых книгах...» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, фундаментальный доклад «Л.А. Творогов о Пушкине и других читателях «Слова о полку Игореве» в XIX веке: неизданное» на конференции представил научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Александр Егоров. «В первые послевоенные годы именно Леонид Алексеевич обратил внимание на неучтённые биографами подробности, связанные с особым интересом Пушкина и его современников к «Слову о полку Игореве», — подчеркнул исследователь. — При этом в семи папках, включающих неизданные тексты Творогова, мы находим дополнительные материалы о подготовке Пушкина к комментированному переводу древнерусского памятника».

Александр Егоров на чтениях «...Роюсь в старых книгах...»

В «Михайловском» рассказали, что среди прочего, Александр Егоров обратился к статье Леонида Творогова о влиянии «Слова…» на поэтическое творчество Пушкина, где «…собран корпус пушкинских произведений, которые отразили в себе образы и выражения древнерусского памятника. Самым ранним из таких текстов названо стихотворение «Воспоминание в Царском Селе» 1814 года».

Исследователь также сообщил, что, по мысли Леонида Творогова осмысленное и памятное знакомство будущего поэта с древнерусским памятником произошло уже в годы его учёбы в лицее, под влиянием бесед братьев Малиновских — директора учебного заведения В.Ф. Малиновского и главного редактора первого издания «Слова…» в 1800 году А.Ф. Малиновского.

На конференции в «Михайловском» Александр Егоров сообщил о десятках работ Леонида Творогова на заявленную тему (беловые варианты и черновики статей, рецензий, записок, докладов) общим объём в сотни листов. «В ходе прямого сопоставления текстов изданных трудов Леонида Алексеевича и их оригиналов, — подытожил он, — выяснилось, что «…корпус газетных публикаций Творогова о литераторах — читателях «Слова о полку Игореве» составляет ничтожно малую часть от текста, который может быть извлечён из рукописного наследия учёного». И призвал тех, кто, возможно, будет переиздавать труды псковского археографа, учитывать это обстоятельство.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сообщили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам научно-практических чтений «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее», предполагается опубликовать в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта серия выходит в свет уже без малого тридцать лет, с апреля 1996 года, и на сегодняшний день насчитывает 106 книг.