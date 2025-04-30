Культура

Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

Масштабную программу праздничных и мемориальных мероприятий подготовили к празднованию Великой Победы в год её 80-летия в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Картина неизвестного художника «Тропинка к дому Пушкина» (1954) экспонируется на подготовленной к празднику выставке «Быть достойными Великой Победы»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, уже завтра, в рамках этой программы, в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) откроют большую, подготовленную по нескольким фондовым и ряду частных коллекций выставку «Быть достойными Великой Победы». Эта экспозиция рассказывает о судьбе Пушкиногорья в военное время и в первые послевоенные годы, о разрушении и возрождении музея-заповедника, о судьбе его сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и об их вкладе в послевоенное восстановление «Пушкинского уголка».

Откроют выставку 8 мая в 14.30. Вход на церемонию её открытия свободный. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.

В этот же день, 8 мая, жителей и гостей Пушкиногорья ждут на праздничный концерт на Площади Музейщиков перед НКЦ Пушкинского заповедника. В программе принимают участие солисты Наталья Барахновская (Новоржев) и Эдуард Банько (Псков), семейный фольклорный коллектив «Поозерье», сотрудники Пушкинского заповедника, члены творческого объединения «Литературное Пушкиногорье», творческие коллективы Пушкиногорского района.

Начало концерта в 15.00. Вход на него свободный. Возрастные ограничения для слушателей не предусмотрены.

В годовщину Великой Победы, 9 мая, всех желающих приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». Специально для неё в «Михайловском» изготовлены таблички с фотографиями потомков А.С. Пушкина и сотрудников музея — участников Великой Отечественной войны. Также Пушкинский заповедник призывает всех участников шествия принести таблички с фотографиями своих родственников, внёсших вклад в Великую Победу. У могилы неизвестного солдата в начале въездной аллеи в музей-усадьбу «Михайловское» (Михайловские рощи) состоится памятный митинг и совместное исполнение песни «День Победы».

Время сбора колонны 8.30 на въезде в деревню Бугрово, у Литературного отеля «Арина Р».

Также в эти дни, сегодня, 7 мая, и далее, вплоть до 11 мая Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает на мастер-классы «Письма, опалённые войной». Участники музейного занятия узнают историю писем-треугольников времён войны, в том числе услышат, почему для весточек с фронта была выбрана именно такая форма, зачем была введена цензура, как работала полевая почта.

Мастер-классы проводят в Центре творческих музейных программ Пушкинского заповедника в деревне Бугрово, ежедневно начинают в 14.00, продолжительность занятия — 45 минут. Возрастная рекомендация для участников программы — 6+.

Кроме того, в эти дни псковичи и гости региона могут побывать на программе-экскурсии «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944 год».

«Дорогие друзья, присоединяйтесь к празднованию Дня Великой Победы, поддержите традицию чествования ветеранов и храните память о величайшем событии в истории нашей Родины!» — призвали россиян в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».