Состоялась премьера снятого в Псковской области сериала «Казачок-2»

Премьера снятого в Псковской области сериала «Казачок-2» состоялась на телеканале ТНТ 12 мая.
«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить.
Напомним, первый сезон сериала снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. В том числе, съемки первой части проходили в областном центре.