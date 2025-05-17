Культура

Мемориальную доску художнику Николаю Рериху открыли в Печорах

Торжественное открытие мемориальной доски великому русскому художнику, мыслителю и путешественнику Николаю Рериху состоялось 18 мая в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей участники мероприятия.

Фотографии Александра Пропорычева (Москва), Дмитрия Ревякина (Москва) и Тамары Вересовой (Псков).

Мемориальная доска расположилась на «Доме Стрембицких» на Псковской улице, 31. Именно в этом доме семья Рерихов жила в 1903 году.

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Открытие мемориальной доски произошло при участии руководства благотворительного фонда имени Елены Рерих, президента Павла Журавихина, известного российского исследователя Дмитрия Ревятина и активистов-краеведов Псковской области.

Идея установки мемориальной доски принадлежала Псковскому краеведческому сообществу и была реализована благодаря поддержке благотворительного фонда имени Елены Рерих, который профинансировал создание и установку мемориальной плиты.

Проведение такой знаковой церемонии позволило привлечь внимание общественности к судьбе сохранившихся архитектурных памятников, одним из которых является знаменитый «Доходный дом Стрембицких».

Напомним, художник и общественный деятель, инициатор первого международного договора по сохранению мировых культурных ценностей в 1903 году жил в Печорах. Николай Рерих нашел в этом городе вдохновение, которое воплотилось в серии его картин: «Вид на Печерский монастырь», «Большая звонница», «Ризница Печерского монастыря», «Труворово городище», «Изборские башни».

Ранее мемориальную доску Николаю Рериху открыли в Острове.