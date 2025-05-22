Культура

Три весенние выставки в «Михайловском» молодёжь может посетить за государственный счёт

Билет на выставку «Быть достойными Великой Победы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» теперь можно оплатить «Пушкинской картой».

На выставке «Быть достойными Великой Победы». Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, речь идёт о новой экспозиции, которая раскрывает историю Святогорья и Государственного заповедника «Пушкинский Уголок» в военные и послевоенные годы. В музее подчеркнули, что здесь можно увидеть подлинные раритеты из разных фондовых коллекций, а также ряд вещей и документов из частных собраний.

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Кроме того, в федеральную программу включены ещё две выставки подготовленные и открытые нынешней весной. Это экспозиция «Валентин Васильев. Графика. К 85-летию художника», в которой впервые экспонируют ряд фоторабот известного мастера, основателя региональной школы графики, и выставка «“Но ты — губерния Псковская…“. Путешествия А. С. Пушкина и путешествия к Пушкину». Особенность последней, что, обращаясь к «дорожной теме» в жизни и творчестве поэта, музей впервые рассказывает о «ближних» путях Пушкина — об уездных Порхове, Новоржеве, Опочке, Острове, губернском Пскове.

Помимо этого, счастливых обладателей «Пушкинских карт» по-прежнему ждут в уникальном интерактивном выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций». Также за госсчёт молодые люди могут побывать на многих экскурсиях и музейных занятиях — как в Пушкиногорье, так и в Пскове. Всего в перечне на сегодняшний день 16 названий.

В музее особо подчеркнули, что этот список и далее будет обновляться, а следить за изменениями в нём можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» по ссылке.