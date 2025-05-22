Культура

Мастер-классы по спортивному мечу проведут в Псковском кремле в День защиты детей

Мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» будут бесплатно работать для всех посетителей в Псковском кремле 1 июня, в День защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С 14:00 до 18:00 на территории Довмонтова города разместится лагерь реконструкторов. Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

«Отличная возможность для юных гостей начать подготовку к фестивалю «Довмонт Псковский», ведь там пройдет детский турнир по спортивному мечу», - отметили в музее.

Клуб исторической реконструкции «Орден» основан в 2006 году и занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Клуб – постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области и других регионах России.

«Приглашаем вас в Псковский кремль на ратный подвиг!» - пригласили в музее.

Ранее сообщалось, что на 1 июня во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни подготовили познавательные программы для юных гостей и их родителей.