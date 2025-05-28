Снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области

Псковский городской молодёжный центр совместно с Международным кинофестивалем «Западные ворота» запускает областной конкурс видеоработ «КиноСТАРТ». Принять участие в нём могут молодые талантливые авторы кино и видеоконтента из Пскова и Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Конкурс проходит в двух направлениях:
Для участия необходимо соблюдать технические стандарты, этические критерии содержания видеофайлов и авторские права. Участие в конкурсе бесплатное.
В рамках конкурса традиционно пройдёт образовательный кинолекторий от кураторов фестиваля и специалистов киноиндустрии, который состоится с 9 по 23 июня в онлайн-формате.
Подать заявку на конкурс видеоработ необходимо через форму. Подробности о конкурсе и расписание лекций можно найти в положении и сообществе мероприятия.