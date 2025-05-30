Культура

Группа «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг»

Порядка 200 реконструкторов примут участие в фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», который пройдёт в Музее-заповеднике «Изборск» 12-14 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в организаторы фестиваля.

Воссоздавать «картины ожившей истории» будут реконструкторы из Витебска (Республика Беларусь), Брянска, Великого Новгорода, Калининграда, Москвы, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга, Смоленска и других городов России.

«14 июня, в самый зрелищный день фестиваля, площадка "Исаборга" в Изборской крепости будет открыта для посещения с 11:00 до 20:00. Зрителей ждет старинная музыка в исполнении группы "Трикветрум", исторический лекторий, интерактивные ремесленные площадки и большая военная программа, главная идея которой – впервые показать сражения неравных коллективов», - отметили организаторы.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Программа фестиваля «Исаборг» в Изборской крепости для зрителей:

11:00 – Открытие фестиваля для зрителей. Выступление фолк-группы «Трикветрум».

11:30–12:00 – Женское состязание: эстафета «Изборск в осаде».

11.30–13:00, 16:00–18:00 – Работа ремесленных рядов, средневековые мастер-классы.

12:00–13:00 – Состязание воинских отрядов «Неравный бой».

13:00–14:30 – Лекторий. «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, кузнец, мастер­-оружейник, Клуб исторической реконструкции «Tallskog»). «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего средневековья» (Денис Никоноренков, учитель истории, Народный клуб исторической реконструкции «Вольный кречет»).

13:15 – Мужское состязание «Мужицкие игры».

14:40–15:00 – Выступление фолк-группы «Трикветрум».

15:00–16:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).

16:00 – Круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.

16:00 – Турнир по настольным играм.

16:00. – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».

17:00–20:00 – Индивидуальный лучный турнир.

17:30–18:30 – Состязание воинских отрядов «Бой на мосту».

18:30–19:15 – Лекторий. «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» (Максим Колпаков, кандидат исторических наук, Клуб исторической реконструкции «Усадьба»).

19:00 – Женский конкурс «Я его слепила из того, что было».

19:15–20:00 – Выступление фолк-группы «Трикветрум».

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».