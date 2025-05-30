Культура

Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00

Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПИзборского музея-заповедника.

14 июня с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет проходить главный день Фестиваля раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг».

На фестивале гости и жители региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».