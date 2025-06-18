Псковичам предлагают присоединится к археологической экспедиции в Изборске

С 19 июля по 3 августа недалеко от Старого Изборска (деревня Турок) пройдет археологическая экспедиция, и организаторы рады пригласить всех желающих принять в ней участие. Об этом сообщили в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте»
Как отметили в обществе, целью работ в полевом сезоне 2025 года станет определение границы курганно-жальничного могильника.
«Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции. Археологическое волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, увлеченных историей нашей страны и идеей сохранения культурного наследия на благо будущих поколений. Участники получат уникальный опыт работы на раскопках, узнают много нового о нашей истории и культуре», - рассказали организаторы экспедиции.
В программе экспедиции — раскопки на средневековом могильнике, экскурсии по историческим местам и лекции от ведущих специалистов.
Планируется, что в экспедиции примут участие 18-20 человек. Проживание будет организовано в палаточном лагере, а питание обеспечит полевая кухня.
Анкету на участие можно заполнить по ссылке, заявку необходимо отправить на почту: kriskosovec@gmail.com.