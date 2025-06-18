Археологи планируют начать раскопки в «Покровском углу» в Пскове

Псковские археологи планируют начать раскопки на перекрестке улиц Свердлова и Воеводы Шуйского («Покровский угол»). Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.
Руководитель подчеркнул, что археологические раскопки будут осуществляться в рамках охранных мероприятий, аналогичных тем, которые регулярно проводятся на территории Пскова.
Александр Михайлов уточнил: «Археологии работали в этой части средневекового города прежде, но всё равно, как я говорил, в том числе в этой студии, в программе "Занимательная археология", нет "проходных раскопов", каждый даёт информацию, иногда очень интересную, подчас неожиданную».
«Покровский угол» в Пскове - это исторический комплекс оборонительных сооружений, расположенный в юго-западной части Окольного города, включающий в себя Покровскую башню с воротами и церковь Рождества от Покрова и Пролома. Это место известно героической обороной Пскова от войск Стефана Батория и считается одним из самых красивых и значимых в городе.