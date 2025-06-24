Культура

«Беседка»: Фестиваль «Довмонт Псковский». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 июня.

28 июня на территории Псковского кремля пройдет масштабный и зрелищный фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Чем на этот раз будут удивлять организаторы и участники? Может ли погода помешать празднику? Какие клубы будут биться за победу в этом году и что станет главной наградой? Реально ли на фестивале развлечь всю семью?

На эти и другие вопросы ответили:

Светлана Мельникова - генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Игорь Бухаров - руководитель клуба исторической реконструкции «Орден».

Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра.

Ведущий - Олег Добрынин.