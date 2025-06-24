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Культура

«Довмонт Псковский-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

29.06.2025 01:36|ПсковКомментариев: 0

Самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» – состоялось 28 июня.

Действия праздника развернулись в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу, включая бои реконструкторов, выступления артистов, мастер-классы и турниры. В конце победителю боев реконструкторов традиционно вручен главный трофей – хрустальный меч Довмонта.  

Подробнее о мероприятии – в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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