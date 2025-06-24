Культура

«Довмонт Псковский-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

Самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» – состоялось 28 июня.

Действия праздника развернулись в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу, включая бои реконструкторов, выступления артистов, мастер-классы и турниры. В конце победителю боев реконструкторов традиционно вручен главный трофей – хрустальный меч Довмонта.

Подробнее о мероприятии – в фоторепортаже Анны Тягуновой.